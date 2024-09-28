خبير أمن معلومات يكشف عن السبب الحقيقي لانتشار تطبيقات المراهنات

قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن تطبيقات المراهنات أصبحت منتشرة، وبدأت في البداية كألعاب مقابل أموال تخيلية وليست حقيقية، وبعد ذلك يتم اقتراح تطبيقات المراهنات القائمة على القمار بشكل حقيقي.



وأضاف "حجاح" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن مواقع القمار تعطي للاعب في البداية بعض الاموال في البداية بما يوازي 30 دولارًا، وتُربح اللاعب في البداية لكي تشجعه على اللعب، ومن ثم يدخل اللاعب بصورة كبيرة في اللعب بأموال كبيرة، ويرى أنه يخسر أمواله، ويقوم بلعب بمبالغ أكبر في محاولة للتعويض.



وأوضح أن مواجهة التطبيقات أو مواقع المراهنات بشكل أمني ليس حلاً، خاصة وأن غلق التطبيق سيؤدي إلى الظهور بأكثر من شكل، مشيرًا إلى أن التصدي لهذه التطبيقات أو المواقع يكون بالوعي بما يحدث على المواقع من اللعب في المعتقدات، وعقد شراكات مع مواقع التطبيقات للمطالبة بحذف مثل هذه التطبيقات.



