عمر فرج: سعيد بمساهمتي في تتويج الزمالك بالسوبر الأفريقي

أبدى عمر فرج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بتتويج فريقه بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب المملكة أرينا بالسعودية.

وقال فرج في تصريحات صحفية: "سعيد بتحقيق الفوز في أول مباراة لي مع الزمالك أمام الأهلي وتحقيق لقب كأس السوبر الأفريقي، وسعادتي الأكبر بأنني ساهمت في الهدف الذي سجله ناصر منسي وساعدت فريقي على العودة للمباراة والتتويج باللقب في النهاية".

وأضاف المهاجم الفلسطيني الدولي: "قبل المباراة كان كل ما يشغلني هو كيفية مساعدة فريقي، وعندما أشارك أكون جاهزاً وأن يكون لي دور في الملعب وهو ما حدث في لقاء السوبر الأفريقي".

وتابع فرج: "كنت منبهراً بالمشهد الخاص بجماهير الزمالك، وأشكرهم على الدعم لانهم يقدمون لنا دوراً كبيراً من دعم ومساندة في كل مكان، وهو ما يجعلني أسعى لبذل أقصى جهد من أجلهم".

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.