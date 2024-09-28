استعدادات مكثفة بجامعة المنيا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024-2025

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا عن الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024-2025 م والذي يبدأ غدًا، الاحد 29 سبتمبر 2024.

شملت الاستعدادات تنفيذ أعمال الصيانة للمباني والمُدرجات والقاعات الدراسية، مع التأكيد على جاهزية المدن الجامعية ووسائل السلامة في جميع المنشآت وتواجد أعضاء هيئة التدريس في الحرم الجامعي منذ اليوم الأول للدراسة لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة، واعلان الجداول الدراسية لضمان تنظيم العملية التعليمية.



وأشار فرحات الى أن الأنشطة والفعاليات التى ستنظمها الجامعة مع بداية العام الدراسى وعلى مدار العام، تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "



وأضاف أنه سيتم تنظيم حفل استقبال بكل كلية، احتفالًا باستقبال العام الجامعى الجديد، إلى جانب إعلان الجداول الدراسية وجداول الأنشطة، مؤكدا بان الجامعة تضع دائمًا نصب أعينها مصلحة الطالب الجامعي، وتعمل جاهدة لتوفير ما يلزم من سُبل الدعم والرعاية، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب، وتوفير بيئة أكاديمية محفزة وداعمة للتميز والإبداع، والتزامها التام بتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدة الطلاب على النجاح والتفوق.



وأوضح فرحات أنّه سيتم توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية مع بدء العام الدراسي الجديد 2024 - 2025، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشُعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية.



الجدير بالذكر أن العام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ، يبدأ غدًا الاحد الموافق 29 سبتمبر الجارى، وذلك لمدة ١٤ أسبوعًا بالنسبة للفصل الدراسى الأول، وفقًا للجدول الزمنى الذى أقره المجلس الأعلى للجامعات.



وتنتهى الدراسة فى الفصل الدراسى الأول يوم الخميس ٢ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم السبت ٤ يناير ٢٠٢٥، وتنتهى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، على أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسى اعتبارًا من السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥، وتنتهى الخميس ٦ فبراير ٢٠٢٥.

ويبدأ الفصل الدراسى الثانى اعتبارًا من السبت ٨ فبراير ٢٠٢٥، وتستمر الدراسة فيه لمدة ١٦ أسبوعًا، تنتهى يوم الخميس ٢٩ مايو ٢٠٢٥، لتُعقد بعدها امتحانات الفصل الدراسى الثانى، خلال شهر يونيو ٢٠٢٥، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.