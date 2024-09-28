صحة الدقهلية: بدء فحص طلاب المدارس ضمن حملة القضاء على البلهارسيا

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بدء فعاليات فحص طلاب المدارس بالريف والحضر والمعاهد الأزهرية للكشف عن البلهارسيا والطفيليات المعوية؛ وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسى وانطلاق مبادرة "بداية".

وأوضحت الدكتورة سحر على مدير الاداره العامه للمتوطنه أن الحملة انطلقت اليوم وتستمر لمده 8 أسابيع من تاريخه حيث يستهدف الفحص تلاميذ الصف الاول والرابع الابتدائي علاوة على الأول الإعدادي و الأول الثانوي.

تأتى هذه الاجراءات في إطار استراتيجية وزارة الصحة والسكان للقضاء على البلهارسيا بحلول عام 2025 وبإشراف مباشر من الدكتور تامر الطنبولي وكيل المديرية للطب الوقائي .

من جانبه قال الدكتور محمد عماد مدير ادارة البلهارسيا أنه يتم فحص عينات تلاميذ المدارس وعلاج الحالات المصابه بالمجان كما يتم متابعة الحالات المصابه بعد العلاج للتأكد من تمام الشفاء وذلك من خلال فرق طبيه مدربة بجميع الوحدات الصحية ومراكز طب الاسرة بالقرى الريفية على مستوى المحافظة.

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