الدوري السعودي.. رباعي هجومي في تشكيل الهلال أمام الخلود

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الخلود، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق الهلال، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الخلود بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد رباعي هجومي في تشكيل الهلال أمام الخلود، حيث يقود هجوم الزعيم، الصربي ألكسندر ميتروفيتش رفقة سالم الدوسري، والثنائي البرازيلي مالكوم وماركوس ليوناردو.

كان الهلال تأهل بصعوبة إلى دور الـ16 من بطولة كأس الملك، بعد فوزه على البكيرية بهدف للا شئ.

يحتل الهلال وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الخلود في المركز الثاني عشر وفي رصيده 4 نقاط.

تشكيل الهلال لمواجهة الخلود

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - رينان لودي

خط الوسط: ناصر الدوسري - ميلينكوفيتش سافيتش - مالكوم

وفي الهجوم: سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفيتش - ماركوس ليوناردو.