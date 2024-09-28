ads
السبت 28 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعثة الزمالك تغادر السعودية بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

بعثة الزمالك
بعثة الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قبل قليل مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، عائدة إلى القاهرة، بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي .

ومن المقرر أن تستغرق رحلة الطيران من الرياض إلى القاهرة حوالي ساعتين ونصف تقريباً، على أن تصل البعثة في العاشرة مساءً.

توج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بعثة الزمالك الزمالك السعودية الأهلى تتويج الزمالك بالسوبر الافريقى