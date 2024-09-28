بعثة الزمالك تغادر السعودية بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قبل قليل مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، عائدة إلى القاهرة، بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي .

ومن المقرر أن تستغرق رحلة الطيران من الرياض إلى القاهرة حوالي ساعتين ونصف تقريباً، على أن تصل البعثة في العاشرة مساءً.

توج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.