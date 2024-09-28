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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسئول أممي يُدين هجوما روسيا ألحق أضرارا بمستشفى في أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا
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أدان مسؤول المساعدات الإنسانية الأعلى للأمم المتحدة في أوكرانيا ماتياس شمالي اليوم السبت الهجمات الروسية في مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا في وقت سابق اليوم والتي ألحقت أضرارا بمستشفى وقتلت وأصابت عدة أشخاص.
وفقا لتقارير إعلامية، أصيب المرفق الطبي بضربتين بمسيرتين وقتل تسعة أشخاص على الأقل.
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا ماتياس شمالي -في بيان نقله الموقع الرسمي للأمم المتحدة -" يجب أن تكون الأماكن التي تقدم الرعاية الصحية آمنة دائما ولا تخضع لمثل هذا العنف الوحشي".. وأضاف أن الضربة الثانية "ضاعفت معاناة المستجيبين الأوائل للجرحى والعجزة".
وتابع أن الهجمات ضد الجرحى وأولئك الذين يساعدونهم محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، في حين لا ينبغي استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

أوكرانيا المساعدات الإنسانية