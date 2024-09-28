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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان: الطيران الإسرائيلي يحلق على علو منخفض بسماء الضاحية الجنوبية لبيروت

طيران الاحتلال الإسرائيلي
طيران الاحتلال الإسرائيلي
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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم السبت، بتحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في سماء الضاحية الجنوبية لبيروت على علو منخفض.

وأشارت الوكالة إلى شن طيران الاحتلال الإسرائيلي لغارات على عدد من بلدات (الغازية وعنقون وكفرملكي واللوبية)، وغارة على المنطقة الحدودية الفاصلة بين قضاء الهرمل وسوريا، بالإضافة إلى شن غارة على أطراف مدينة بعلبك لجهة بلدة دورس.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة بين عنقون وكفرحتى في قصاء صور، ومعلومات عن سقوط إصابات، بالإضافة إلى غارة على الشويفات في منطقة الأجنحة الخمسة، وأخرى استهدفت منطقة الليلكي، وغارة على منطقة (الطيونة - الشياح) خلف بيروت مول.

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