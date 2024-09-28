وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني التطورات الخطيرة في غزة والضفة ولبنان

عقد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة لقاء اليوم السبت مع "عباس عراقجي" وزير خارجية إيران على هامش الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء جاء في إطار مواصلة الاتصالات بين البلدين بعد مشاركة وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني في شهر يوليو 2024.

شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا المختلفة ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما التطورات الخطيرة في غزة والضفة الغربية ولبنان على ضوء التصعيد الإسرائيلي غير المبرر وتداعيات ذلك على أمن المنطقة، وأهمية خفض التصعيد، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية تهدد أمن واستقرار شعوبها.