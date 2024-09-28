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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"منصورة روبوتوكس" يحصد المركز الثاني في تصفيات مسابقات المشروعات الخضراء والمستدامة

الفريق الفائز
الفريق الفائز
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أعلن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم السبت، حصول فريق "منصورة روبوتوكس" على المركز الثاني في التصفيات المحلية لكبرى مسابقات المشروعات الخضراء والمستدامة في العالم، ليكون بذلك ممثلاً لجمهورية مصر العربية في التصفيات على مستوى قارتي آسيا وأفريقيا، بمشروع VERTECHX،  وهو عبارة عن صوبة زراعية رأسية ذكية تهدف إلى زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، وخاصة المختصة بتصدير منتجاتها إلى الإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى تقليل استهلاكها للمواد الكيميائية مما يحسن من جودة الانتاج الزراعي.
 

خاض الفريق المنافسة بريادة الدكتور شريف بدوى قائم بعمل عميد كلية الهندسة، و تحت إشراف الدكتور محمود محمد سعفان أستاذ مساعد بقسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم، و بمشاركة الطلاب من مختلف الأقسام بكلية الهندسة وهم محمد خالد أنيس ، محمود إبراهيم عبد العزيز، عبد الرحمن أحمد شفيق ، يحيى محمد العجمي ، يوسف أحمد الغماز ، مهند توفيق ، محمد رزق ، عمر سليمان، زياد أسامة، يوسف طاهر ، محمد الجنايني، كريم أشرف.
تقدم الدكتور شريف خاطر بخالص التهاني للفوز الكبير لفريق جامعة المنصورة، مؤكداً فخر الجامعة و اعتزازها بهذا المشروع  الذى سيكون خطوة رائدة لجامعة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمشاركة فى تحقيق الأمن الغذائي و تعزيز الاقتصاد الوطني.
يلذكر أن المسابقة الدولية CLIMATE LAUNCH PAD، التى سيشارك فيها فريق جامعة المنصورة "منصورة روبوتوكس"مدعومة من الإتحاد الاوروبي، وتقام سنويا على مستوى أكثر من 50 دولة من آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية ،حيث تهدف المسابقة لدعم الابتكارات المميزة التي تساهم في القضاء على مشاكل التغير المناخي، والاحتباس الحراري، وتحويلها إلى شركات ناشئة فعالة في الأسواق المحلية والدولية.

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