10 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الذهب بمحلات الصاغة منتصف تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2685 دولارًا، بعد أن أشارت بيانات التضخم في سبتمبر إلى إحراز تقدم نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.



من جانبه قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3600 جنيه، في حين اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع عند 2658 دولارًا، لتحقق ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 1.4 %، وقدره 36 دولارًا، بعد أن لامست الأوقية مستوى 2685 دولارًا كأعلى مستوى لها على الإطلاق.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4114 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3086 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2400 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 28800 جنيه.



كانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2615 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3590 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 32 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2674 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2658 دولارًا.

ووفقًا للبيانات التحليلية فقد ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 596 دولارًا، وبنسبة 29٪ في عام 2024، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2010.

وهبطت اسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أيام بعد أن كشف مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أن التضخم في سبتمبر في طريقه لتحقيق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، ما يدعم المزيد من التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر، إلا أن الذهب فشل في اكتساب الزخم بفعل عمليات التصحيج وجنى الأرباح.

كان من المتوقع أن تسجل أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا آخر، ومع ذلك، انخفض الذهب إلى ما دون أدنى مستوى، مما فتح الباب أمام تراجع أعمق.

وأظهر مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، والذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأمريكي، أن أسعار المستهلك تظل مرتفعة، وكشفت البيانات عن ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 2.7% في الأشهر الاثني عشر الماضية، ارتفاعًا من 2.6% في يوليو، ومع ذلك، ارتفع التضخم الرئيسي بنسبة 2.2% فقط بسبب انخفاض أسعار الطاقة.

ولفت، إمبابي، إلى أن اغتيال حسن نصر الله، سيشعل المنطقة ويوسع نطاق الصراعات في منطقة الشرق الأوسط ويرفع الطلب على الذهب الذي يعد الملاذ الآمن وقت الأزمات، وسط حالة من عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وأعلن حزب الله اللبناني، اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، من جيش الاحتلال أمس الجمعة.

في حين كشفت رويترز أن صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب شهدت تدفقات صافية متواضعة الأسبوع الماضي ولم تسهم بعد بشكل كامل في ارتفاع الذهب، على الرغم من أن المحللين يتوقعون المزيد من النشاط من صناديق الاستثمار المتداولة في الأشهر المقبلة.

في سياق متصل، تترقب الأسواق، كلمة جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال، يوم الإثنين المقبل.