الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق بشأن قيادة البنك المركزي الليبي

رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي يعالج النزاع حول قيادة البنك المركزي الليبي، حيث أسس مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة آلية ومعايير وجدول زمني لتعيين محافظ البنك ونائب المحافظ ومجلس الإدارة.

وأثني بيان الاتحاد على جهود التيسير التي قامت بها بعثة الدعم الأممية في ليبيا للوصول إلى هذه النقطة المهمة - بحسب ما أوردته دائرة العمل الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ودعا الاتحاد الأطراف الموقعة للعمل بسرعة نحو تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وفعال.

وأكد الاتحاد الأوروبي مواصلة دعم دور الأمم المتحدة وبعثة الدعم الأممية في ليبيا في العمل من أجل تحقيق ليبيا سلمية ومستقرة وآمنة.