«سوبر هاتريك» في شوط واحد.. بالمر يقود تشيلسي لإسقاط برايتون

قاد كول بالمر فريقه تشيلسي للفوز على ضيفه برايتون برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهد الشوط الأول من المباراة تألقًا استثنائيًا من جانب كول بالمر، الذي سجل رباعية تاريخية هي الأولى من نوعها في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شوط واحد.

بدأ برايتون المباراة بقوة، وتقدم بهدف مبكر عن طريق جورجينيو روتر في الدقيقة السابعة، لكن بالمر رد بقوة، وسجل 3 أهداف متتالية في الدقائق 21 و28 و31، قبل أن يقلص كارلوس كوماه الفارق للضيوف بهدف ثان في الدقيقة 34.

بالمر التاريخي

وفي الدقيقة 41، سجل كول بالمر الهدف الرابع له (سوبر هاتريك) ولفريق تشيلسي، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 4 أهداف في شوط واحد.

كما سجل كول بالمر نفس عدد الهاتريك، الذي سجله المهاجم ديدييه دروجبا نجم البلوز السابق في البريميرليج بقميص النادي اللندني (3 هاتريك)، وذلك بعدما خاض بالمر 39 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي.

وفي الشوط الثاني، واصل تشيلسي سيطرته على مجريات اللعب، وأضاع العديد من الفرص للتسجيل، حيث حرم القائم بالمر من هدف خامس في الدقيقة 56، وأضاع جاكسون انفرادًا محققًا في الدقيقة 57.، في المقابل حاول برايتون تقليص الفارق، وسجل هدفًا ألغاه حكم المباراة بداعي التسلل.

وبتلك النتيجة، رفع تشيلسي رصيده إلى 13 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف مانشستر سيتي وأرسنال بفارق نقطة وحيدة، بينما تجمد رصيد برايتون عند 9 نقاط في المرتبة الثامنة.