الجيش الإسرائيلي: الهجمات على لبنان ستتضاعف خلال الأيام المقبلة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تصعيد الهجمات على لبنان في الأيام المقبلة، دون تحديد الطبيعة أو الهدف من هذه الهجمات.

وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء اليوم السبت، قصفًا عنيفًا من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، وذلك في ثاني أيام الغارات الإسرائيلية المتواصلة التي بدأت يوم الجمعة، بعد اغتيال أمين حزب الله حسن نصرالله وقادة آخرين.

وركزت الغارات الجديدة على منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية، كما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية" أن الطيران الإسرائيلي شن غارة على محيط منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت، وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، وغارة أخرى على بلدة عنقون.