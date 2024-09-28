روسيا تدين اغتيال إسرائيل لأمين عام حزب الله في لبنان حسن نصر الله

أدانت روسيا، اليوم السبت، الاغتيال السياسي الذي نفذته إسرائيل ضد أمين عام "حزب الله" في لبنان حسن نصر الله بغارة جوية استهدفت المركز الرئيسي للحزب بالضاحية الجنوبية لبيروت، داعية إسرائيل إلى وقف الأعمال العدائية على الفور.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية "إن الجانب الإسرائيلي يدرك هذا الخطر، ولكنه اتخذ خطوة كهذه (قتل مواطنين لبنانيين)، والتي ستؤدي حتما إلى موجة جديدة من العنف، وهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد اللاحق".

وأضافت الوزارة: "مرة أخرى، نحث إسرائيل على وقف الأعمال العدائية على الفور، وهذا من شأنه أن يجعل من الممكن وقف إراقة الدماء وخلق الظروف لتسوية سياسية ودبلوماسية".

وتابع البيان "في ظل الوضع المتفجر الحالي، يتعين على الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي أن يبذلوا كل ما في وسعهم لمنع المنطقة من الانزلاق إلى مواجهة مسلحة شاملة".

وفي السياق، دعت وزارة الخارجية السلوفينية إلي ضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب التطورات الأخيرة بالمنطقة.

وأكدت الخارجية السلوفينية، في تغريدة علي (إكس)، أهمية حماية المدنيين في جميع الأوقات، مشددة على ضرورة تجنب الحرب في لبنان بأي ثمن، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، في وقت سابق اليوم، قتل حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت.. ووقعت الغارة يوم الجمعة بينما كانت قيادة "حزب الله" تعقد اجتماعا.. وفي يوم السبت، أكدت الحركة مقتل زعيمها وتعهدت بمواصلة المواجهة مع إسرائيل.