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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرة الخارجية الألمانية يحذر من انزلاق المنطقة إلى دوامة العنف بعد قصف إسرائيلي عنيف على بيروت

أنالينا بيربوك
أنالينا بيربوك
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أعربت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك عن قلقها من الوضع الخطير في لبنان، محذرة من مخاطر انزلاق المنطقة بأكملها إلى دوامة عنف مطلقة.

من جهته، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بوقف العنف في لبنان فورًا.

وتواصل إسرائيل شن غاراتها على الضاحية الجنوبية لبيروت، وقد نفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في الضاحية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.

و أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغارة استهدفت اجتماعًا لقيادات مهمة في حزب الله، فيما أكد مسؤول أمني إسرائيلي أنه "إذا نجحت عملية الاغتيال ستكون زلزالًا لحزب الله".

وقال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيرًا إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني.

لبنان دوامة عنف وزيرة الخارجية الألمانية إسرائيل