أرسنال ينتزع فوزًا دراماتيكيًا من أنياب ثعالب ليستر سيتي بالبريميرليج

انتزع فريق أرسنال فوزًا دراماتيكيًا على ضيفه ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر أرسنال على مجريات اللعب في الشوط الأول، واستحوذ على الكرة ليظهر رغبته القوية في تحقيق الفوز.

أحداث مباراة أرسنال ضد ليستر سيتي

وجاءت أولى محاولات الجانرز الخطيرة في الدقيقة 15 بتسديدة قوية من بوكايو ساكا، لكنها مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 20، تمكن جابرييل مارتينيلي من افتتاح التسجيل للفريق اللندني بعد استغلال تمريرة متقنة من تيمبر.

وعزز لياندرو تروسارد تقدم أرسنال بهدف ثان في الدقيقة 45+1، ليتقدم فريق المدفعجية على الثعالب بهدفين دون رد.

وشهد الشوط الثاني تحولًا دراماتيكيًا في أحداث المباراة، إذ بدأ ليستر سيتي الشوط بقوة، ونجح في تقليص الفارق عن طريق جيمس جستين في الدقيقة 47.

وزدادت الإثارة بتسجيل هدف التعادل للضيوف، الذي أحرزه جستين أيضًا في الدقيقة 63، ليبدأ بعدها أرسنال محاولاته في استعادة زمام الأمور، وأضاع فرصة محققة للتقدم في الدقيقة 74، لكن الحظ حالفه في الدقيقة 90+4 عندما سجل ويلفريد نديدي لاعب ليستر سيتي هدفًا عكسيًا في مرماه.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة، أضاف كاي هافيرتز الهدف الرابع لفريق أرسنال، ليحصد فريقه 3 نقاط صعبة أمام ثعالب ليستر سيتي بقيادة المخضرم جيمي فاردي.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد أرسنال إلى 14 نقطة، ليتساوى مع مانشستر سيتي على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 3 نقاط في المركز السادس عشر.