شاومى تطلق تليفزيونات Xiaomi TV A Series 2025 بشعار "صنع فى مصر"

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق سلسلة تليفزيونات Xiaomi TV A Series 2025 بتقنيات متقدمة وتصنيع محلي، مما يعزز التزام الشركة بتقديم أحدث الابتكارات بأسعار تنافسية تلبي احتياجات السوق المصرية.



تأتي تليفزيونات Xiaomi TV A Series 2025 مزودة بنظامGoogle TV، الذي يجمع كافة التطبيقات والمحتويات المفضلة في مكان واحد، مع تقديم توصيات مخصصة لكل مستخدم. هذا النظام يتيح للعائلات تجربة سهلة ومخصصة للاستمتاع بالأفلام، العروض التلفزيونية.



يوفر التلفاز تجربة مشاهدة سينمائية بجودة 4K Ultra HD (3840x2160) مع دعم لتقنيات HDR10 و HLG*، مما يضمن وضوحًا عاليًا وتباينًا مميزًا بين الأضواء والظلال.

تقلل تقنية MEMC من التشويش والاهتزاز في المشاهد السريعة، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة خاصةً أثناء مشاهدة المباريات الرياضية وأفلام الأكشن.



يأتي التلفاز بمكبرات صوت بقوة 10 واط لكل منها، مع دعم لتقنية DTS Virtual:X ، مما يخلق تجربة صوتية متعددة الأبعاد تشبه تجربة السينما.



يعزز التصميم الأنيق Bezel-less الشعور بالانغماس في المحتوى المعروض، مع تصميم Unibody الذي يضفي لمسة جمالية على أي ديكور داخلي.



يتضمن التلفاز مساعد Google Assistant المدمج، الذي يسهل التحكم في التلفاز والأجهزة الذكية الأخرى عبر الأوامر الصوتية. كما يدعم التلفاز تقنية Bluetooth 5.0 و Wi-Fi، بالإضافة إلى تقنية Chromecast المدمجة لبث المحتوى من الأجهزة الأخرى.



يتميز التلفاز بمعالج رباعي النواة A55 ومعالج رسومات Mali-G52، مدعومًا بـ 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و8 جيجابايت من الذاكرة الداخلية.



تُصنع تليفزيونات Xiaomi TV A Series 2025 محليًا في مصر، في خطوة تعكس التزام شاومي بدعم الصناعة المحلية وتوفير منتجات عالية الجودة.