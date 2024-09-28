Dynatrace توسع عملياتها فى مصر وتستهدف الحكومة والقطاع الخاص

أعلنت شركة Dynatrace العالمية المتخصصة في حلول المراقبة والذكاء الاصطناعي عن توسيع نطاق عملياتها في السوق المصرية، وذلك في أعقاب النمو الملحوظ الذي شهدته الشركة. وقامت بتعيين مدير جديد في مصر لتوجيه جهود التوسع وتقديم حلول تقنية مبتكرة تدعم القطاعات الحيوية في البلاد، وعلى رأسها القطاع المصرفي والمالي.



في إطار توسعها، نظمت Dynatrace لقاءً خاصًا مع كبار المسؤولين في البنوك المصرية والقطاع المالي، بهدف استعراض أحدث تقنياتها التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقديم حلول مبتكرة لمراقبة الأداء الرقمي وإدارة البنية التحتية التكنولوجية. وتهدف هذه الحلول إلى تحسين أداء التطبيقات وضمان سلاسة العمليات الرقمية التي يعتمد عليها القطاع المصرفي بشكل متزايد، بالإضافة إلى دعم المؤسسات في اتخاذ قرارات استنادًا إلى البيانات الفورية، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويحسن تجربة العملاء.



إلى جانب القطاع المصرفي، تستهدف Dynatrace قطاعات حيوية أخرى في مصر مثل الاتصالات، الغاز والبترول، والقطاع الحكومي. تسعى الشركة من خلال حلولها الرقمية المتكاملة إلى دعم التحول الرقمي في هذه المجالات عبر مراقبة وتحليل أداء الأنظمة والبنية التحتية، مما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف.



أوضحت إليان جرجس، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في Dynatrace، أن السوق المصرية تمثل فرصة واعدة للشركة، حيث تتطلع إلى تقديم حلول تقنية متقدمة تدعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات. وأشارت إلى أن اللقاء مع القطاع المصرفي المصري هو بداية لسلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء تعاون طويل الأمد مع المؤسسات في مصر.



وأضافت جرجس أن السوق المصرية تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية التوسع الإقليمي لـDynatrace، حيث تسعى الشركة إلى استخدام مصر كبوابة لخدمة أسواق شمال إفريقيا، بما في ذلك بلاد الشام والعراق وليبيا.



تقدم Dynatrace حلولاً تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتحليل الأداء الرقمي وتقديم رؤى فورية حول أداء النظام وسلوك المستخدم ونقاط الضعف الأمنية. تهدف هذه الحلول إلى تحسين عمليات تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات، مما يساهم في تعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية.



تتواجد Dynatrace حاليًا في عدة دول في المنطقة، بما في ذلك مصر، السعودية، الإمارات، وقطر، حيث تعمل على دعم التحول الرقمي في تلك الدول من خلال حلولها المبتكرة.

