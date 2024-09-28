مذكرة تفاهم بين كاد ماسترز والجامعة الفرنسية لتأهيل الكوادر الشابة وتنمية المجتمع العلمي

وقعت شركة كاد ماسترز للتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، مذكرة تفاهم مع الجامعة الفرنسية في مصر. لنشر المعرفة العلمية والتكنولوجيا الحديثة بين الشباب المصري، والمساهمة في تنمية المجتمع العلمي والهندسي.

أكد المهندس طاهر سعيد المدير التنفيذي لشركة كاد ماسترز أن مذكرة التفاهم تشمل التعاون في تنظيم المؤتمرات والفعاليات المختلفة، ويجري حالياً التحضير لعقد ملتقى BIM Attack2 حول تكنولوجيا التشييد والبناء، المقرر في ديسمبر المقبل بالتعاون بين كاد ماسترز والجامعة الفرنسية. ويستهدف الملتقى فئة الشباب والمستقلين، على عكس مؤتمر ConstraTech الذي تنظمه كاد ماسترز في شهر مايو، ويستهدف الشركات المتخصصة والقيادات العليا في القطاعين الخاص والحكومي.



وأكد طاهر سعيد أن هذا التعاون مع الجامعة الفرنسية يهدف إلى نشر المعرفة وآخر التطورات في قطاع التشييد والبناء بين الشباب والأفراد المستقلين، مما يساهم في تأهيل كوادر هندسية عالية المستوى. كما سيتضمن الملتقى معرض توظيف لشركات متعددة، مما يعزز الربط بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل، ويساهم في سد الفجوة بين متطلبات السوق والتعليم الهندسي.

تعد كاد ماسترز أكبر شركة متخصصة في التدريب الهندسي في الوطن العربي، وهي الوكيل الأكاديمي للعديد من الشركات العالمية مثل أتوديسك، بنتلي، تكلا، ومعهد إدارة المشروعات بالولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبها، تعتبر الجامعة الفرنسية في مصر مؤسسة تعليمية رائدة في التعليم العالي تحت إشراف وزارتي التعليم العالي المصرية والفرنسية، حيث تعمل على تأهيل الطلاب وفق أعلى المعايير العالمية.