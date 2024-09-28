جسر الحضارة يستضيف مبادرة بداية جديدة في دمياط

انطلقت فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" اليوم من كوبري دمياط التاريخى " جسر الحضارة " تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين وبالتنسيق مع وحدة السكان.

انطلقت اليوم فاعليات أخرى من داخل كوبري دمياط التاريخى " جسر الحضارة "، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”؛ حيث جاءت بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة المهندس محمد رزق.

نظمت إدارة الكوبري التاريخى ، ورش عمل عن إعادة التدوير، وبعض الندوات المختلفة مثلا: ندوة عن الأمراض "الأمراض التي تصيب الانسان عن طريق الحيوانات وكيفية الوقاية منها"، قدمتها مديرية الطب البيطري، كما قدمت مديرية الأوقاف والأزهر الشريف، ندوات عن دور الأب في تربية الأنباء، وقدمت الهيئة العامة لتعليم الكبار ندوة تعريفية عن التعليم ومحو الأمية، فيما تم تنفيذ ندوات تعريفية عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وندوة عن الإسعافات الأولية قدمتها هيئة الإسعاف.

كما قدم مكتب العمل ندوة للتعريف بخدمات مكتب الصحة والسلامة المهنية، علاوة على اطلاق سيارات متنقلة لتقديم الخدمات المختلفة "المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، قوافل الصحة المتنقلة لتقديم الخدمات العلاجية بالمجان، سيارة مديرية التموين لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة، المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبات مصر العامة، سيارة جهاز الخدمة الوطنية"، هذا وقام الجيش بتوزيع كراتين غذائية.

كما قامت مؤسسة "تراحم" بتوزيع ١٥ شنطة مدرسية، ونظمت بعض الورش مثل" ورش التلوين، والالعاب المهارية"، وقام فريق الهلال الأحمر بعمل اختبارات كورونا للمتواجدين، فيما نظمت مديرية التربية والتعليم ورشة رسم ومحضرة للتطوير الذات، كما تقوم مؤسسة المتحدة للخدمات الإعلامية بتوزيع الشنط المدرسية على الأسر الأكثر اجتياحًا، بالإضافة إلى معرفة مشاكل المواطنين لتوصيلها للجهات المعينة.