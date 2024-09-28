18.8% زيادة في شحنات هواتف إنفينكس فى الربع الثانى من 2024

تواصل Infinix ، تحقيق نمو مستمر في أسواق الهواتف الذكية العالمية. وفقًا لتقرير IDC الخاص بمتابعة شحنات الهواتف الذكية، سجلت Infinix نموًا بنسبة 18.8% في شحنات الهواتف الذكية على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2024، مما يعزز موقعها بين أبرز العلامات التجارية عالميًا.



احتلت Infinix المركز الخامس في أكثر من 20 سوقًا رئيسيًا عالميًا، بما في ذلك الأسواق الناشئة والمتقدمة، مما يعكس قوتها في تقديم منتجات مبتكرة تلبي احتياجات مختلف المستهلكين.



في مصر، حققت Infinix نموًا ملحوظًا بنسبة 21.2% في شحنات الهواتف الذكية خلال الربع الثاني من 2024، مما ساهم في تعزيز مكانتها إلى المركز الرابع في السوق المصرية. هذا النمو يعكس الطلب القوي من المستهلكين المصريين على هواتف Infinix، التي تتميز بالتقنيات المتطورة والأسعار المعقولة.



استمرت Infinix في تحقيق النجاح في أسواق مثل الفلبين وباكستان، حيث احتلت المركز الأول في شحنات الهواتف الذكية. كما شهدت أسواق مثل ماليزيا، إندونيسيا، الجزائر، والمملكة العربية السعودية زيادات كبيرة في الشحنات تراوحت بين 50% و469% خلال الربع الثاني من 2024.



أطلقت إنفينكس في النصف الأول من 2024 سلسلة NOTE 40التي تضمنت شريحةCheetah X1 وتقنية All-Round FastCharge 2.0 للشحن السريع.



كما تعاونت Infinix مع Designworks التابعة لمجموعة BMW لتطوير إصدارات أنيقة من هواتفها.



في قطاع الألعاب، قدمت Infinix هاتف GT 20 Pro المخصص للألعاب، الذي يدعم سرعة 120 إطارًا في الثانية، ما يوفر تجربة ألعاب فائقة السلاسة.