هاشم صفي  الدين.. خليفة حسن نصرالله المحتمل

السبت 28/سبتمبر/2024 - 07:19 م

بالرغم من التقارير العبرية المشكوك بها والتي تزعم اغتياله هو الأخر على غرار، الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، من المتوقع أن يصبح هاشم صفي الدين الزعيم الجديد لحزب الله.

هاشم صفي الدين، المولود عام 1964 في بلدة دير قانون النهر بجنوب لبنان، رجل دين شيعي لبناني بارز ومسؤول كبير في حزب الله.

ينتمي صفي الدين إلى عائلة شيعية مرموقة، وهو ابن عم حسن نصر الله، الأمين العام السابق لحزب الله.

يُعتبر صفي الدين على نطاق واسع ثاني أبرز شخصية في التنظيم. شقيقه عبد الله صفي الدين يمثل حزب الله في إيران.

درس صفي الدين في الحوزات الدينية في النجف بالعراق وقم في إيران، حيث كان يدرس إلى جانب حسن نصر الله قبل أن يتم استدعاؤه إلى لبنان عام 1994. ارتقى بسرعة في صفوف حزب الله وانضم إلى مجلس الشورى، وهو أعلى هيئة لاتخاذ القرار في الحزب، عام 1995. في وقت لاحق، تم تعيينه رئيسًا لمجلس الجهاد، مما عزز نفوذه على العمليات العسكرية والاستراتيجية للحزب.

بصفته رئيس مجلس حزب الله التنفيذي، يشرف صفي الدين على الأنشطة السياسية والاجتماعية والتعليمية للحزب، مما يجعله شخصية مركزية في تشكيل الأنشطة غير العسكرية للتنظيم. ويعد صفي الدين من بين كبار قادة حزب الله الثلاثة، إلى جانب نصر الله ونعيم قاسم. وتزايدت التكهنات حول احتمال خلافته لنصر الله منذ عام 2006، حيث رشحته إيران كزعيم محتمل للحزب في المستقبل.

صفي الدين لا يقتصر نفوذه على المجال السياسي، إذ يشغل أيضًا منصب قائد عسكري لمنطقة جنوب لبنان، وهي منطقة مهمة في صراع حزب الله مع إسرائيل. كما يُعد صفي الدين واحدًا من ستة رجال دين يشكلون مجلس الشورى، الهيئة الاستشارية العليا لحزب الله.

على الساحة الدولية، وُجهت إليه انتقادات واسعة النطاق. ففي عام 2017، صنفته وزارة الخارجية الأمريكية كإرهابي عالمي، متهمة إياه بالتورط العميق في عمليات حزب الله وتخطيط هجمات ضد أهداف إسرائيلية وغربية.

علاقته بالقيادات الإيرانية ازدادت تعمقًا بعد زواج ابنه، رضا هاشم صفي الدين، في يونيو 2020 من زينب سليماني، ابنة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، ما عزز الروابط العائلية بين قيادة حزب الله والحرس الثوري الإيراني.