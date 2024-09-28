وزارة الاتصالات تختار EdVentures لإدارة مركز إبداع مصر الرقمية في سوهاج

EdVentures تعزز محفظتها الاستثمارية بـ 8 شركات ناشئة جديدة متخصصة فى تكنولوجيا التعليم



واصلت نهضة مصر لريادة الأعمال، المعروفة باسم EdVentures ، الذراع الاستثمارية لمجموعة نهضة مصر وأول شركة رأس مال مخاطر متخصصة في قطاع تكنولوجيا التعليم في الشرق الأوسط، دعمها لرواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال اختيار 8 شركات جديدة لتلقي التمويل والدعم.



في إطار سعيها لدعم ريادة الأعمال في مصر، نجحت EdVentures مؤخرًا في الحصول على إدارة وتنفيذ برامج وزارة الاتصالات بمراكز مصر الرقمية في المحافظات المختلفة، ويأتي أولها في محافظة سوهاج من خلال إدارة مركز كريتيفا. تهدف هذه المبادرة إلى توفير بيئة محفزة للابتكار ودعم رواد الأعمال المصريين من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات المتخصصة، بدءًا من تأسيس الشركات وصولًا إلى تسريع نموها وتقديم الاستشارات اللازمة لتسويق منتجاتها وخدماتها.



استثمرت EdVentures في 8 شركات ناشئة جديدة تم اختيارها بعد تقييم دقيق لمجموعة من رواد الأعمال المشاركين في دورة مسرعة الأعمال الأخيرة التي نظمتها EdVentures. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة المستمر للتوسع ودعم الابتكار وتطوير منظومة التعليم وتحسين جودته وإتاحته للجميع.



ستُضاف هذه الشركات الناشئة الجديدة إلى قائمة تضم 14 شركة أخرى تلقت دعم EdVentures من قبل، مما يعكس إيمان الشركة الراسخ بأهمية الابتكار في مجال التعليم ودعم الجيل القادم من رواد الأعمال.



تقدم الشركات الناشئة الجديدة حلولًا مبتكرة تُحدث نقلة نوعية في التعليم التقليدي، مستخدمةً تكنولوجيا التعليم لتحسين تجربة التعلم للطلاب. تركز هذه الحلول على تمكين الطلاب ومساعدتهم في تحقيق أقصى إمكاناتهم.

