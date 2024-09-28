محافظ الإسماعيلية يتابع بدء تطبيق الجمع السكني بقرية نفيشة

بدأت الوحدة المحلية لقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، بالشراكة مع المتطوعين من المجتمع المدني، اليوم السبت، بتطبيق "الجمع السكني" من المنازل والمحال التجارية بالمنطقة، للقضاء على مشكلة تراكم القمامة والمخلفات من المنبع، بجانب البدء بكنس ورش الشوارع.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة بكافة أرجاء المحافظة، واتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة للحفاظ على الشكل الحضاري للإسماعيلية الذي يليق بمواطنيها.

وأشار وائل المصري رئيس قرية نفيشة، إلى أنه ابتداءً من اليوم، تم تنفيذ الجمع السكني بداية من التجمع السكني بمنطقة أبو عطوة كمرحلة أولى وجاري تطبيق المنظومة تدريجيًا لتصل لباقي أنحاء قرية نفيشة.

وصرح العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، بأن تطبيق المنظومة في القرية تعد الأولى من نوعها على مستوى ٣٨ قرية بمحافظة الإسماعيلية.

ومن الجدير ذكره، أن السيارة التابعة للقرية تمر على المنطقة من ٦ مساءً إلى ٦:٣٠ مساءً، حيث تقف السيارة ويتم نزول المواطنين ووضع أكياس القمامة والمخلفات في السيارة، وكذلك المحال في نفس المنطقة.

وأكد محافظ الإسماعيلية على أهمية المشاركة المجتمعية لنجاح أي عمل ورقي وتحضر المواطن الإسماعيلي.

وطالب "أكرم" المواطنين بضرورة الالتزام بمواعيد مرور سيارات جمع القمامة والمخلفات، وعدم إلقائها بالشارع مرة أخرى.