شراكة بين «MCS» و«NOKIA» العالمية لدعم الأعمال

أعلنت شركة MCS ، الموزع والشريك الاستشاري الإقليمي لحلول تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الأمن السيبراني في مصر والقارة الأفريقية، عن توقيع شراكة استراتيجية جديدة مع شركة NOKIA، الرائدة في الحلول التكنولوجية المتكاملة والشبكات والبنى التحتية الرقمية. تهدف هذه الشراكة إلى تحقيق التكامل بين الحلول والمنتجات التي تقدمها MCS لشركائها وموزعيها وعملائها في مختلف القطاعات الرئيسية، بما يتماشى مع خطط التحول الرقمي المستقبلية.

تستهدف NOKIA من خلال هذه الشراكة تعزيز دورها في الدفع بقاطرة التنمية الرقمية لدى المؤسسات والهيئات المصرية، ونقل خبراتها التقنية المبتكرة لمواكبة المتطلبات المتزايدة لدعم الأعمال.

من المتوقع أن تساهم هذه الشراكة الجديدة في خلق ميزة تنافسية للعملاء تعتمد على الحلول المبتكرة التي تقدمها NOKIA لقطاع الأعمال المصري، والتي تشمل أجهزة الاتصالات، وحلول الشبكات، والبنية التحتية التكنولوجية، وأنظمة الربط.



أكد المهندس طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة MCS أن الشراكة تهدف إلى تزويد قطاعات الأعمال والمؤسسات المصرفية والهيئات الحكومية بأحدث التقنيات العالمية التي ستساهم في تسريع وتيرة التنمية الرقمية والتحول نحو نماذج الأعمال العالمية كما تعكس التزامنا بنقل المستجدات في الصناعة وضمان توفير قيمة مضافة حقيقية لشركائنا وعملائنا".



صرح محمد سلامة، رئيس البنية التحتية للشبكات بشركة NOKIA في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بفضل قدرات البنية التحتية المبتكرة من NOKIA، وخدمات القيمة المضافة التي تقدمها MCS، نحن على ثقة من أننا سنستطيع معًا تقديم مساهمة كبيرة في التحول الرقمي من خلال حلول موثوقة وآمنة ومستدامة".



تتضمن الشراكة الجديدة تنفيذ برامج تدريبية فنية للمتخصصين، بهدف مواكبة الابتكارات التقنية الحديثة لشركة NOKIA، بالإضافة إلى خدمات الدعم الفني لشركاء MCS لتحقيق أفضل عائد على الاستثمار.