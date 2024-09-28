إنتر ميلان يفوز على أودينيزي ويعود للانتصارات في الدوري الإيطالي

نجح فريق إنتر ميلان في اقتناص ثلاث نقاط ثمينة بفوزه على مضيفه أودينيزي بنتيجة 3-2، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب داتشيا أرينا، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

بدأ الإنتر المباراة بقوة وسجل هدف التقدم المبكر في الدقيقة الأولى عن طريق دافيد فراتيسي، الذي استغل تمريرة متقنة من ماتيا دارميان، ولكن أودينيزي لم يستسلم، ورد بهدف التعادل في الدقيقة 35 عن طريق كاباسيلي.

مباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي

وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق، أحرز المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني للإنتر، مستغلاً كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة 45+3.

وفي الشوط الثاني، عاد مارتينيز ليؤكد تألقه، مسجلًا الهدف الثالث في الدقيقة 47، ليعزز تقدم إنتر ميلان، في ظل سعي أودينيزي لتعديل النتيجة، حيث واصل الضغط على مرمى الإنتر بحثًا عن تقليص الفارق، وبالفعل نجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 83 عن طريق لورينزو لوكا، لكن ذلك لم يكن كافياً لإدراك التعادل، ليفوز إنتر ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبهذا الفوز، عاد إنتر ميلان لسكة الانتصارات، وذلك بعدما خسر مباراة ديربي الغضب أمام جاره ميلان بهدفين مقابل هدف.

وبتلك النتيجة، صعد إنتر ميلان إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 11 نقطة، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند النقطة العاشرة، يحتل بها المرتبة الخامسة في مسابقة «السيري آ».