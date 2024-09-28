إل جي تطلق المطابخ المدمجة بالذكاء الاصطناعي

أطلقت إل جي أول سلسلة من المطابخ المدمجة في السوق المصري، والتي تأتي بتصميمات عصرية وأحدث التقنيات التكنولوجية.



تتضمن هذه المجموعة الجديدة من المطابخ المدمجة أجهزة متعددة مثل الفرن المدمج، البوتاجاز، والشفاط، التي تم تصميمها لتقديم أحدث الحلول التكنولوجية المتطورة للمستهلك المصري.



تم تجهيز أفران إل جي بوظائف طهي مبرمجة خصيصًا لتحضير المأكولات العربية، مما يسهل تجربة الطهي. وتأتي هذه الأفران مع ميزة الاتصال الذكي عبر تطبيق **ThinQ**، الذي يتيح للمستخدمين الوصول إلى وصفات مخصصة وتجربة طهي أكثر تنوعًا وابتكارًا.



قال بيلي كيم، المدير التنفيذي لشركة إل جي مصر ان الأجهزة الجديدة تمثل نقلة نوعية في صناعة الأجهزة المنزلية.

قدر محمد حفني مدير منتجات الأجهزة المنزلية في شركة إل جي مصر، حجم سوق الأجهزة المنزلية عالميا بنحو 60 مليار دولار سنويا، موضحا أن أجهزة الطهي تستحوذ علي 59% من مبيعاتها ما يعادل 35 مليار دولار، بينما يصل بحجم السوق في منطقة الشرق الأوسط إلي 2.7 مليار دولار.



وقال حفني إن شركته تستهدف الاستحواذ علي 10% من مبيعات أجهزة المطبخ البلت إن (البوتاجازات والأفران والشفاطات) بمصر خلال العام المقبل علي أن ترتفع هذه النسبة إلي 15% في 2026.



وكشف عن اعتزام إل جي التوسع في طرح مقاسات جديدة من الأفران والبوتاجازات البلت إن خلال العام القادم، وإضافة منتجات أخري جديدة مثل الميكرويف والثلاجات البلت إن.

