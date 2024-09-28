خاص| طلاسم مؤمن زكريا.. وعلاقة مجدي عبد الغني

بعد مفاجأة خفير مقبرة مجدي عبد الغني الذي قال: إنه أثناء تنظيف المقبرة عثر على طلاسم وفيها صورة مؤمن زكريا وكلام مكتوب مش مفهوم.. حذر الكابتن مجدي عبد الغني من أن التريند يورط الإعلام.

تصريح مجدي عبد الغني لـ “البوابة نيوز”

مجدي عبد الغني

وأضاف مجدي عبد الغني فى تصريحات خاصة لموقع البوابة نيوز منذ قليل: "التريند" بيورط الإعلام، ولم أذهب إلى مقابر البساتين منذ عام 1984.

وأكد أنه لا يعرف خفير المقابر، ولا يعرف لماذا قال هذا الكلام؟!

وتابع عبد الغني: لو كان اللي بيتكلم مجنون يبقى المستمع عاقل، مؤكدا أنه ليس له علاقة بمؤمن زكريا "علشان أعمله عمل"، وأتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله.

وتساءل: لماذا لم تتعرض صورة مؤمن زكريا للتلف فى المقبرة؟!