"المقاومة الإسلامية في العراق" تشن 4 هجمات جديدة على إسرائيل

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" عن شنها لـ 4 هجمات جديدة استهدفت مواقع مختلفة في إسرائيل، بما فيها مواقع عسكرية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.

وأكد بيان "المقاومة العراقية" أن الصواريخ سقطت داخل إسرائيل، لكن لم تؤكد إسرائيل نتائج هذه الهجمات.

وذكر بيان منفصل صادر عن "المقاومة الإسلامية في العراق" أن عناصرها قصفت هدفًا حيويًا في جنوب إسرائيل بواسطة طيران مسير، وهدفًا عسكريًا آخر في شمال إسرائيل بواسطة طيران مسير أيضًا.

وأضافت أن عناصرها قصفوا مستعمرتي "ساعر وروش بينا" بصليتين صاروخيتين.

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات قليلة من إعلان خبر اغتيال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" قد شنت قبل أيام 3 هجمات بواسطة الطيران المسير والصواريخ، وقالت إنها استهدفت مناطق متفرقة من إسرائيل ردًا على "المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب في الأراضي المحتلة".

و جددت "المقاومة الإسلامية في العراق" تأكيدها على استمرار عمليات "دك الأعداء بوترة متصاعدة".