"قتلته وسرقت 10 آلاف جنيه وهاتفين".. اعترافات المتهم بقتل ثري عربي في أكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول مقتل ثري عربي على يد حارس الفيلا الخاص به، وتقطيع جثمانه لأشلاء.

أمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، وطلبت النيابة العامة بأكتوبر بانتداب طبيبا شرعيا لتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحة لها وطلبت تحليل DNA للمجني عليه.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكاب جريمته كما اعترف بالمسروقات التى استولى عليها بعد تخلصه من المجنى عليه وهى عبارة عن سرقة 3 فيزا كارد، 2 سعودية وواحدة مصرية، و10 آلاف جنيه و2 براد قهوة تركي نحاس، و2 هاتف محمول.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات، أنه تخلص من المجنى عليه و قطع جثته لاشلاء حتى لا يتم الكشف عن هويته.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم بعدما ارتكب جريمته قام بالتوجه لأقرب ماكينة صرافه أموال وسحب أموال بكارت الفيزا الخاصه بالمجنى عليه، و رصدته كاميرات المراقبة.

كانت البداية بتلقي اجهزة الأمن بأكتوبر بلاغا باختفاء ثري عربي عن الفيلا الخاصة به، وبالتوجه إلى الفيلا تم العثور على آثار دماء واكياس قمامة وعدم وجود المجنى عليه.

بعمل التحريات تبين أن المجنى عليه كانت تربطه علاقة قوية بحارس الفيلا، وبفحص كاميرات المراقبة تبين دخوله وخروجة من الفيلا بالتزامن مع اختفاء المجنى عليه.

بتقنين الإجراءات و إعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط حارس الفيلا وبمواجهته باختفاء المجنى عليه اعترف بقتله والتخلص من جثته وتقطيعها لاشلاء ومن ثم سرقته.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، واصطحبت المتهم لاجراء معاينة تصويرية لجريمته وتمثيلها وسط حراسة مشددة وقررت النيابة حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات وجددها قاضي المعارضات ١٥ يومًا.