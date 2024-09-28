اتحاد القبائل والعائلات المصرية يبدأ تشكيل أماناته بمحافظات الجمهورية

واصل إتحاد القبائل والعائلات المصرية تشكيل امانات الاتحاد بجميع محافظات مصر في ضوء حرص الاتحاد على الاجتماع مع أبناء الوطن.

حضر في مقر الإتحاد أبناء محافظة بورسعيد أبناء المدينة الباسلة، ورموز وقيادات شعبية وتم طرح رؤية الإتحاد وتم مناقشتها وكيفية العمل في المرحلة القادمة والإهتمام بالمشاكل الموجودة داخل المحافظة وايجاد حلول لها. وأن يتم تشكيل الأمانات داخل المحافظة للبدء في العمل المجتمعى تحت راية الإتحاد ، وتقديم الدعم لأبناء المحافظة والإهتمام بالشباب وتوفير فرص عمل لهم.

كما شهد مقر الاتحاد لقاء تعارفي لأبناء سوھاج وطالب الحضور ان تشمل التشكیلات داخل المحافظة كافة المدن والقرى وأن یتم مراعاة التركیبة القبلیة والعائلیة وتم الاتفاق على تأسیس شركة مساھمة داخل المحافظة للمساھمة في التنمیة وزیادة الإنتاج وتشغیل الشباب والعمل على تطویر المستشفیات وإمداد المستشفیات بالتخصصات المطلوبة وطالب الحضور بضم حیز عمراني جدید للمحافظة من حیز محافظة الوادي الجدید بعمق 50 ك م غرب محافظة سوھاج حتي یتسني لأبناء المحافظة عمل مشروعات استثماریة وصناعیة وزراعیة وخلق فرص عمل جدیدة لأبناء المحافظة.

وتم عمل جلسة تعارفية بين أبناء محافظة الأقصر في مقر الاتحاد بالقاھرة وتم مناقشة بعض المشكلات الموجودة في محافظة الأقصر وطلب الحضور خلق بدائل استثمارية جديدة في المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب وزيادة مستوي دخل الفرد وخلق فرص عمل جديدة في قطاع السياحة وتطوير الأماكن السياحية بالمحافظة والعمل علي تسويق السياحة العلاجية بالمحافظة.

كما حضر أبناء محافظة قنا في مقر الاتحاد في التجمع الخامس وتم شرح دور المجلس و أهدافه وكیفیة العمل خلال المرحلة القادمة واجمع الحضور علي سرعة تشكیل الأمانات في المحافظات وعمل لجنة عرفیة لحل المشكلات الموجودة وطرح المشاكل التي تواجه أبناء المحافظة و العمل علي أقامة مشروعات حديثة لخلق فرص عمل جدیدة الي الشباب ورفع كفاءة الخدمات الطبية بالمستشفیات والطرق داخل القرى وعمل خطة ربط مشروع الصرف الصحي بین القري والنجوع

وتابع الاتحاد دور جمعية مزارعي القصب حیث قام مجلس الإدارة برفع قيمة الفدان حتي 2500 جنيه بخلاف مصروفات النقل.

وحضر أبناء محافظة السويس إلى الاتحاد وتحدث الحضور عن دور الاتحاد في المرحلة المقبلة في محافظة السويس والعديد من المشاكل التي تواجه أبناء المحافظة والعمل على حلها ووجود بدائل استثمارية في المحافظة حيث يوجد فجوة بين احتياجات سوق العمل ومهارات القوى العاملة المتاحة مما يؤدي إلى صعوبة في توظيف العمالة مع وجود نسبة كبيرة من قطاع البترول في محافظة السويس والعمل على حل المشاكل عن طريق دعم ريادة الأعمال وتقديم برامج تمويل ودعم الشباب من الحكومة وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعمل ورش ودورات تدريبية لرواد قطاع الأعمال.

وشهد مقر اتحاد القبائل حضور رموز العمل المجتمعي والرياضة والفن وممثلي الشباب من محافظة الغربية وتحدث الحضور عن رؤية الاتحاد وأهدافه المستقبلية ودور الاتحاد بالاهتمام بالشباب وأفكاره في خلق فرص جديدة وإنشاء شركات مساهمة للحد من البطالة وتنمية الاقتصاد المصري وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال وتوفير التدريب وورش العمل لرواد الأعمال لتمكينهم من تأسيس وإدارة مشاريعهم بنجاح.

وطالب الحضور بتوفير فرص عمل وتحسين مهارات العمالة واهتمام الدولة بصناعة الغزل والنسيج والعمل على إزالة العوائق والتحديات التي تواجهها.

كما جري عمل جلسة تعارفية بين رئاسة الاتحاد وأبناء محافظة دمياط وطلب الحضور سرعة تشكيل الأمانات علي مستوي الجمهورية للبدء في العمل داخل الكيان و علي مستوي جميع أبناء المحافظة وسرعة حل المشكلات التي تواجه المحافظة في ظل الأزمة الاقتصادية والنهوض بصناعة الأثاث وتدعيمها

وتم عقد اجتماع تعارفي بين أبناء محافظة مطروح ورئاسة الاتحاد وعرض رؤية الاتحاد وأهدافه وطرح بعض المقترحات من قبل الحضور وطلب من الاتحاد بسرعة إقرار التشكيلات لحل بعض المشكلات العالقة والتي تهم المواطنين ومنها على سبيل المثال مشكلة التمليك.

وفي ظل اهتمام اتحاد القبائل و العائلات المصرية بالتواصل مع جميع المحافظات حضر لمقر الاتحاد الرئيسي في القاهرة نخبة من عواقل و قيادات والنواب من محافظة أسوان و تم مناقشة رؤية الاتحاد واجمع الحضور علي سرعة الانتهاء من تشكيل الأمانات حتي يتسنى لهم العمل داخل المحافظة ،وتم طرح المشاكل التي تواجه أبناء أسوان ودراسة المعوقات وسوف يتم العمل علي حل جميع المشاكل وخلق فرص جديدة للشباب وتأهيلهم و تدريبهم لسوق العمل وإبراز دور المرأة في المجتمع الأسواني.