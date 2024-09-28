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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشابي ألونسو يعلن تشكيل باير ليفركوزن لمواجهة بايرن ميونخ

باير ليفركوزن
باير ليفركوزن
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أعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بايرن ميونخ، في المباراة التي تجمعهما في قمة الجولة الخامسة من بطولة الدوري الألماني.

يحل فريق باير ليفركوزن، اليوم السبت، ضيفًا على بايرن ميونخ بملعب أليانز أرينا في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود فلوريان فيرتز هجوم ليفركوزن أمام بايرن ميونخ، ويعاونه فيكتور بونيفاس، على أن يتواجد في التشكيل الأساسي، السويسري جرانيت تشاكا وأليخاندرو جريمالدو.

فاز فريق باير ليفركوزن على مضيفه فينورد الهولندي برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

كان باير ليفركوزن توج بالثنائية في الموسم الماضي بقيادة تشابي ألونسو، حيث فاز بلقبي الدوري الألماني وكأس ألمانيا.

ويحتل باير ليفركوزن المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط عن بايرن ميونخ متصدر الترتيب.

تشكيل باير ليفركوزن لمواجهة بايرن ميونخ في قمة الدوري الألماني 

حراسة المرمى: هراديكي

خط الدفاع: تابسوبا - جوناثان تاه - هينكابي 

خط الوسط: فريمبونج - جرانيت تشاكا - روبرت أندريخ - أليخاندرو جريمالدو

وفي الهجوم: فلوريان فيرتز - فيكتور بونيفاس - مارتن تريير.

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