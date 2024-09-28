خلال اتصالين هاتفيين بين أوستن وجالانت.. الولايات المتحدة: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن دعم الولايات المتحدة الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد ما وصفه بـ"الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران".

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين، اليوم السبت، بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، تناولا خلالها الأوضاع في لبنان.

وشدد وزير الدفاع الأمريكي على التزام بلاده بمنع إيران وشركائها من استغلال الوضع الحالي أو توسيع النزاع، قائلا: "الولايات المتحدة مستعدة لحماية قواتها ومنشآتها في المنطقة، وملتزمة بالدفاع عن إسرائيل في هذه الأوقات الحرجة".

وفي سياق متصل، أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، لقناة (الحرة) الأمريكية، أن القوات الأمريكية في حالة تأهب قصوى في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لديها قدرات كافية للدفاع عن قواتها في المنطقة.

وقال المسؤول الأمريكي "إن واشنطن لديها كذلك قدرات كافية لمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وأيضًا للقيام بعمليات إجلاء من لبنان إذا تقرر ذلك"، لافتا إلى أن المراجعة التي يجريها قادة (البنتاجون) قد تؤدي إلى زيادة في عدد القوات أو إعادة تموضعها وتعزيز القدرات العسكرية الأمريكية في المنطقة.

وأوضح أن وزير الدفاع الأمريكي ورئيس هيئة الأركان وقائد القيادة المركزية يجرون تقييما لوضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس الجمعة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بتعديل انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حسب الضرورة، وذلك بعد أن شنت إسرائيل موجة من الضربات على معاقل "حزب الله" في لبنان في ضاحية بيروت الجنوبية، وأدت لمقتل الأمين العام للحزب حسن نصر الله.