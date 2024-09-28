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السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يشهد تسليم وحدات مشروع تطوير عواصم المحافظات.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم السبت بتسليم الدفعه الأولي من الوحدات السكنيه بمشروع أبراج الجلاء ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات الذي أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير سكن ملائم وكريم للمواطن المصري ، حيث تم تسليم عدد 35 وحده سكنيه كدفعه أولي ، وقام بتفقد عدد من الوحدات للتأكد من الانتهاء من تشطيبها قبل التسليم. 


جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ ، والنقيب أحمد ممدوح ممثلي الهيئة الهندسيه للقوات المسلحه ، والنائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب ، والمهندسه نهاد البلتاجي مدير وحدة التنمية الحضريه بالمحافظة ، و أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصوره ، والشركات المنفذة للمشروع .


وقال اللواء " مرزوق " بإسم الأسر المستفيده من مشروع مساكن الجلاء أبعث برسالة شكر وتقدير لفخامة رئيس الجمهورية لتوفيره سكن كريم وحياه كريمه لهم ، من خلال توفير وحدات سكنيه كاملة التشطيبات بشكل حضاري 

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وأشار " المحافظ " إلي أن القيادة السياسية أوفت بوعدها في تنفيذ وإنجاز أكبر مشروع سكني حضاري بديل العشوائيات في تاريخ مدينة المنصوره وهو مشروع مساكن الجلاء الذي كانت تعاني منه الأسر المقميه في وحداته الغير حضاريه .


كما أشار اللواء " مرزوق " الي أن الحكومة المصرية تعمل بكل عزيمه وإصرار علي توفير سكن كريم للمواطن المصري تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الذي وجه بتضافر كافة أجهزة الدولة من أجل تطوير كافة المناطق الغير مخططه .


وثمن " المحافظ " دور صندوق التنمية الحضريه لتمويلها مشروع مساكن الجلاء والهيئة الهندسيه للقوات المسلحه لتنفيذها المشروع وأعضاء مجلس النواب بالمنصوره علي المساندة منذ أول يوم لإتمام هذا المشروع الحضاري الذي يعد نقله نوعيه.


وصرح اللواء " مرزوق " بأن اليوم هو بداية تسليم الوحدات السكنيه بمشروع الجلاء وخلال اسابيع قليلة سيتم الانتهاء من تسليم كافة الوحدات علي دفعات متتاليه حتي لا يحدث تكدس وتزاحم أثناء التسليم .


وأكد " المحافظ " علي أن النجاح دائماً وليد العمل الجماعي وليس العمل الفردي ونفتخر اليوم بهذا الصرح المعماري المتميز الذي تم الانتهاء منه بسبب العمل الجماعي بين الجهاز التنفيذي بالمحافظه وصندوق التنمية الحضريه والهيئة الهندسيه للقوات المسلحه وأعضاء مجلس النواب .


كما أشار اللواء " مرزوق " إن هذا المشروع الحضاري استهدف توفير سكن كريم لأهالينا في اطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان التي أطلقها لتقديم كافة الخدمات للمواطن المصري في مختلف المجالات .


كما قال " المحافظ " خالص تهاني القلبية لأهالينا علي هذا المشروع الذي أتاح لهم سكن كريم بكافة المرافق ( مياه - كهرباء - غاز ) .


ووجه اللواء " مرزوق " لأصحاب الوحدات السكنيه قائلاً عليكم دور كبير في الحفاظ علي هذا المشروع والحفاظ علي رونقه ونظافته لانه امتداد لكم ولأبنائكم ، مشيراً إلي أن نظافة الوحدات والعمارات وصيانتها هو السبيل الوحيد للحفاظ عليها .


وأوضح " المحافظ " الي أنه تم تعيين شركة أمن وصيانة متخصصه وتخصيص مكتب إداري تابع لحي غرب لإدارة هذا المشروع والحفاظ عليه ، مؤكدا أن شركة الصيانه والأمن عنصر مهم جدا .

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الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الحكومة المصرية الدقهلية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء طارق مرزوق مدينة المنصورة مشروع تطوير عواصم المحافظات