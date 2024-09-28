قافلة الأزهر الطبية تجري 45 عملية جراحية في شمال سيناء

أكد الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء أن قافلة الأزهر الطبية الموفدة إلى محافظة شمال سيناء تمكنت من إجراء ٤٥ عمليه ، في تخصصات والأنف والأذن والحنجرة.

وقالت الدكتورة مني يوسف حرب مدير إدارة الطب العلاجى ، والمشرف العام للتنسيق على القوافل الطبية ، إن قافلة الأزهر واصلت تقديم خدماتها لأهالي الحسنة ونحل بمستشفى نخل ، لليوم الثالث على التوالي، لافتة إلى أن أطباء القافلة تمكنوا خلال اليومين السابقين من إجراء ٤٥عملية جراحية .

وأوضحت أن إجراء ذلك النوع من الجراحات ميزة جديدة تضاف إلى جهود القوافل الطبية بالأزهر، حيث كان يتم تحويل معظم تلك الحالات الدقيقة لإجراء العمليات في المستشفيات الكبرى بالقاهرة، وهو ما يحمل المرضى وعائلاتهم أعباء ومشقة السفر

واعربت عن شكرها وتقديرها للجهد المبذول من مدير مستشفى العريش العام ورئيس الهيئة الطبية ورئيس قسم العمليات الدكتور سامي أنور.

وذكر فتحي عثمان مسؤل التثقيف والاعلام بمديرية الصحة ان القوافل الطبية بالأزهر تنطلق حسب خطة سنوية بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في إطار دور الأزهر المجتمعي والإنساني، لتوقيع الكشوف الطبية وإجراء الفحوصات والعمليات مجانًا، والوصول إلى أكبر شريحة من المستحقين لهذه الخدمات الطبية المجانية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.