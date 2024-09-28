قمة الدوري الألماني.. هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ أمام باير ليفركوزن

أعلن البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة باير ليفركوزن، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة الخامسة من بطولة الدوري الألماني.

يستضيف فريق بايرن ميونخ، اليوم السبت، نظيره باير ليفركوزن على ملعب أليانز أرينا، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الدولي الإنجليزي هاري كين تشكيل بايرن ميونخ أمام باير ليفركوزن، بجانب جمال موسيالا ومايكل أوليسي وسيرج جنابري.

يقدم بايرن ميونخ عروضًا قوية هذا الموسم، حيث اكتسح فيردر بريمن بخماسية نظيفة في الجولة الماضية من الدوري الألماني، كما حقق فوزًا عريضًا على نظيره دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 9-2 في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى أنه أمطر شباك هولشتاين كيل في الجولة الثالثة من الدوري الألماني بستة أهداف مقابل هدف.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 12 نقطة، بينما يأتي باير ليفركوزن في المركز الرابع بـ9 نقاط.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة باير ليفركوزن

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوشوا كيميش - كيم مين جاي - دايوت أوباميكانو - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: رافائيل جوريرو - ألكسندر بافلوفيتش - جمال موسيالا

الهجوم: مايكل أوليسي - هاري كين - سيرج جنابري.