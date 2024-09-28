في ذكرى وفاة عبد الناصر.. مصطفى بكري: 54 عامًا حضور رغم الغياب

‏قال النائب البرلماني مصطفى بكري: تحل اليوم الذكرى ال 54 على رحيل القائد المعلم جمال عبدالناصر، هذا الزعيم الذي أعاد مصر للمصريين، وقاد حركة التحرر الوطني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي".



وتابع بكري خلال تغريدة له علي منصة أكس: رغم مضي كل هذه السنوات ، لايزال عبدالناصر يعيش في الذاكرة ، كما أن مشروعه الحضاري لايزال صالحا للتطبيق، حيث تتاكد كل يوم صحة مقولاته ، وأبرزها ( إن ما أخذ بالقوه لا يسترد بغير القوة).



وأكد أن عبدالناصر كان قائدا وطنيا، عروبيا ، نزيها وشريفا، مشيرًا أن علي الرغم من مضي 54 عامًا علي وفاته ولايزال يسكن القلوب والعقول، ولاتزال صورته ترفع في كل الأزمات والمظاهرات ، وهذا دليل علي تمسك الجماهير بمواقفه ومقولاته.