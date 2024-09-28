خبير عسكري: إسرائيل تحضر لاجتياح بري محدود في لبنان

كشف اللواء أركان حرب أيمن عبدالمحسن، متخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، عن عدد من الحقائق حول التطورات على الساحة اللبنانية، موضحا إن الحقيقة الأولى تتمثل في أن إسرائيل نجحت في تصفية كامل الكادر القيادي لحزب الله، من خلال اتباع سياسة الاغتيالات لأهم هذه القيادات، مثل حسن نصر الله زعيم الحزب، وفؤاد شكر رئيس المنظومة الاستراتيجية، وباقي المنظومة.

وأضاف «عبدالمحسن»، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحقيقة الثانية هي أن القوات الإسرائيلية اتخذت عددا من الإجراءات والاستعدادات للتحضير لاجتياح بري محدود خلال الفترة المقبلة، وهذا من خلال حضور رئيس الأركان الإسرائيلي لتدريب لواء دفاع إقليمي على القتال فى لبنان والمناورة بالأراضي اللبنانية، وإعادة تمركز فرقة عملت في جبهة قطاع غزة إلى الجبهة الشمالية إضافة للفرقتين 36 و146 علاوة على استدعاء لواءي احتياط.

وأشار إلى أن الحقيقة الثالثة أن هناك تنسيق استخباراتي ومعلوماتي مع واشنطن خلال تنفيذ هذه العمليات، وهذا ما يبرر تنفيذ ونجاح هذه العملية، مؤكدا أن هناك اختراق مخابراتي موسع في حزب الله، كما أن هناك حقيقة ثابتة لدى إسرائيل وهي انتهاك كافة الأعراف والمواثيق الدولية لتحقيق أهدافها.