مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة ينعى "نصر الله"

نعى مكتب رعاية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في القاهرة، استشهاد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله ، معتبرا إياه بانه عملاً إرهابياً جبانا وجريمة آخري تضاف الى قاتل الاطفال نتنياهو الذي قتل 45 ألف رجل وامرأة في أرض فلسطين.

واكد في بيان له اليوم، ان هذا الأمر يتجاوز كل الخطوط الحمراء بدعم من الولايات المتحدة والدول الغربية، مؤكدا علي أن الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة لن يحقق شيئاً ابدا ، بل ستتشكل في المنطقة حركة عالمية ضد هذا السرطان الخبيث وسيتم تحرير القدس الشريف والمسجد الأقصى وكل أرض فلسطين.