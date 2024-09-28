مستشار كلية القادة والأركان: حزب الله اللبناني تعرض لاغتيال معنوي واضح وشديد

قال اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير المستشار بكلية القادة والأركان المصرية، إن حزب الله تعرض لاغتيال معنوي واضح وشديد، وأن حزب الله لكي يستفيق من هذا الكابوس سيلزمه وقتا كبيرًا، موضحا أن إسرائيل تسعى وراء تصفية الرؤوس كلما ظهرت سواء الجديدة أو الرؤوس التي تؤثر عليها من دول أخرى من ذات الإقليم من اليمن أو العراق.

وأوضح « كبير» خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، والمذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن هناك حشد وتجميع والتحضير لعملية برية، ولكن فكرة حدوث شن عملية برية على لبنان لم يقدم عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لطلاما هناك نجاح في العمليات الأخرى من تصفية حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله البناني، ورؤوس القيادات وفقدان السيطرة على القوات.

ولفت إلى أن قوات اليونيفيل إذا أعلنت انسحابها من أماكن شمال الليطاني بجنوب لبنان، أنه قد يكون المؤشر القوى للاجتياح البري وحتى الآن لم يذكر أحدهم شئ عن قوات اليونيفيل التي تتبع الأمم المتحدة وهي التي ليست على استعداد خسائر في صفوفها.