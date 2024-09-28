موقف محمد صلاح.. تشكيل ليفربول لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة وولفرهامبتون، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره وولفرهامبتون بملعب استاد مولينيو، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول الأساسي أمام وولفرهامبتون، إذ يتواجد على رأس الهجوم رفقة لويس دياز ودييجو جوتا.

وعاد صلاح إلى زيارة شباك المنافسين، بتسجيله هدف أمام وست هام في كأس كاراباو، بعدما غاب عن التهديف في آخر 3 مباريات في جميع البطولات.

وقاد محمد صلاح، ليفربول إلى التأهل لدور الستة عشر من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو) باكتساح وست هام بنتيجة 5-1.

يحتل ليفربول المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يأتي وولفرهامبتون في المركز العشرين والأخير بنقطة وحيدة.

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام وولفرهامبتون

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافينبيرش - دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح - دييجو جوتا - لويس دياز.