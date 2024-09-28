أعلن تياجو موتا، المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة جنوى، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق يوفنتوس، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره جنوى بملعب لويجي فيراريس، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الصربي دوشان فلاهوفيتش تشكيل يوفنتوس أمام جنوى، رفقة الثنائي كينان يلدز ونيكولاس جونزاليس.

ويسعى يوفنتوس لمصالحة جماهيره بالفوز على جنوى، بعدما سقط في فخ التعادل للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإيطالي، بعدما تعادل سلبيًا أمام روما، ثم مع إمبولي، وأخيرًا ضد نابولي.

كان يوفنتوس استهل مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا، بالفوز على آيندهوفن الهولندي بثلاثية مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

ويحتل يوفنتوس المرتبة السادسة بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، بينما يأتي جنوى في المركز السادس عشر وفي رصيده 5 نقاط.

تشكيل يوفنتوس لمواجهة جنوى في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: ماتيا بيرين.

خط الدفاع: دانيلو - بيير كالولو - بريمير - جوناس روحي.

خط الوسط: وستون مكيني - نيكولو فاجيولي - تيون كووبميينيرز.

وفي الهجوم: نيكولاس جونزاليس - دوشان فلاهوفيتش - كينان يلدز.