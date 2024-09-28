أشرف صبحي: الوزارة تسعى دائما نحو تطوير كافة الهيئات الشبابية والرياضية

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المبنى الإداري الجديد لنادي أولاد صقر الرياضي، والمُقام بتكلفة مليون و315 ألف جنيه، ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة الإنشائية والتطويرية لمراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة واحتفالاً بالعيد القومي للمحافظة.

وتفقد الوزير والمحافظ، ملعب كرة اليد، وشهدا تدريبات فرق كرة اليد بالنادي وافتتحا الملعب الخماسي لكرم القدم والمقام بتكلفة مليون و 300 ألف جنيه، وكذلك افتتاح حمام سباحة نصف أوليمبي بإجمالي عائد استثماري 10 مليون و570 ألف جنيه لمدة 15 عاما بنظام حق الانتفاع .

شهدت جولة وزير الشباب والرياضة بنادي أولاد صقر الرياضي، تفقد أكاديميات كرة القدم بالنادي والتقاط الصور التذكارية مع فرق الأكاديميات تشجيعاً لهم على الاستمرار في ممارسة الرياضة، والتي تسمو بالعقل وتساهم في تقديم فرد قوي يبني وطنه وينمي مجتمعه.

وتوجه الوزير والمحافظ لمركز كفر صقر، لافتتاح عدد من المشروعات الرياضية، حيث تم افتتاح الملعب الخماسي بنادي كفر صقر، وذلك بعد أن تم إنهاء أعمال الإحلال والتجديد بتكلفة مالية 273 ألف جنيه، ضمن خطة الوزارة لأعمال الصيانة للملاعب الخماسية بنوادي ومراكز الشباب.

وخلال الجولة، تفقد أعمال الصيانة والتجديد بالمبنى الإداري، وكذلك المشاركة في ندوة أقيمت تحت شعار “حلها في تدويرها”، والتي تم تنفيذها من خلال الإدارة العامة للشباب بالتعاون مع وحدة السكان بالمحافظة والتي تهدف إلى نشر الوعي البيئي لدى الشباب وكيفية إنتاج منتجات من المخلفات في إطار يحافظ على البيئة وللتعريف بخطورة التغيرات المناخية وآثارها على البيئة، وكيفية التسويق لتلك المنتجات، بجانب تفقد حمام السباحة النصف أوليمبي بالنادي.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي، أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائماً نحو تطوير كافة الهيئات الشبابية والرياضية بالتوازي مع تنفيذ المشروعات الثقافية والرياضية وتوفير كافة الموارد والدعم في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري.

وأكد محافظ الشرقية أهمية ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة البدنية والذهنية، وتفريغ طاقات الشباب وتنمية الأخلاق الحميدة والروح الرياضية لدى ممارسيها.

وانتقل الوزير والمحافظ، لافتتاح مشروعات التطوير بمركز شباب البوها المحطة بكفر صقر، والتي شملت أعمال تطوير المبنى الإداري وإنشاء سور للمركز، وملعب خماسي بتكلفة مالية 4 مليون و 600 ألف جنيه.

وتفقد المسؤولان عددًا من الأنشطة والبرامج المنفذة بمركز الشباب والتي تضمنت ورشة عمل برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية وندوات أندية السكان المنفذة من قبل الإدارة العامة للشباب، كما تم التقاط الصور التذكارية مع الشباب المشارك بالأنشطة.