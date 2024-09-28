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السبت 28 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السفيرة الأمريكية بالقاهرة: شراكتنا مع مصر "ممتازة" ونعمل لزيادة الاستثمارات

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قالت السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى غارغ إن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الاستثمارات الأمريكية فى مصر، موضحة أنه يتم العمل مع عدد من الوزراء المصريين حاليا لبحث امكانية التوسع وزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر.

ووصفت غارغ، فى تصريحات للصحفيين اليوم السبت، على هامش إفتتاح منشأة التصنيع الموسعة حديثا لشركة القاهرة للصناعات الغذائية ( كرافت هاينز مصر) بالسادس من أكتوبر، الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر بأنها "ممتازة"، مشيرة إلى أن لدى "هاينز كرافت مصر" منشأة كبيرة فى مصر وهى الوحيدة في الشرق الأوسط بأكمله.

وأضافت أن الشركة قررت استثمار 50 مليون دولار إضافية بسبب خبرتها الممتازة في مصر، وهو ما يعني أن المنتج لن يقتصر على مصر فحسب، بل أن مصر أصبحت مركزًا لإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط والعالم.

وشهدت السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج  والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الخارجية اليوم افتتاح منشأة التصنيع الموسعة حديثا لشركة القاهرة للصناعات الغذائية ( كرافت هاينز مصر) باستثمارات تبلغ خمسين مليون دولار أمريكى.
وأكدت السفيرة الأمريكية في كلمتها خلال الاحتفال ان مصر هى البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي تتواجد وتتوسع فيه شركة هاينز والتى حظيت بتجربة رائعة فى عملها بمصر ما جعلها تقرر التوسع باستثمار إضافي قدره خمسين مليون دولار ما يعنى زيادة انتاجها بنسة ستين فى المائة ويعكس أيضًا جعل مصر مركزًا لأفريقيا وأوروبا وبقية منطقة الشرق الأوسط . وأضافت أن الدور الهام لحكومتي البلدين هو التبسيط والتنظيم والتركيز على الحلول.

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السفيرة الأمريكية بالقاهرة الحكومة المصرية