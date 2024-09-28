موقف محمد النني.. تشكيل الجزيرة لمواجهة النصر في الدوري الإماراتي

أعلن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني لفريق الجزيرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة النصر، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإماراتي.

يستضيف فريق الجزيرة بقيادة محمد النني، اليوم السبت، نظيره النصر على ملعب استاد محمد بن زايد، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود محمد النني تشكيل الجزيرة أمام النصر، وذلك للمباراة الرابعة على التوالي أساسيًا في الموسم الجديد 2024-2025 ببطولة الدوري الإماراتي.

ولم يسجل النني أي أهداف حتى الآن مع الجزيرة، لكنه صنع هدفًا أمام العروبة في الجولة الثانية من الدوري الإماراتي.

وتعاقد الجزيرة مع محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع أرسنال مع نهاية الموسم الماضي.

ويحتل فريق الجزيرة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 3 نقاط، بينما يأتي النصر سابعًا وفي رصيده 6 نقاط.

تشكيل الجزيرة لمواجهة النصر

حراسة المرمى: علي خضيف

خط الدفاع: عمر تراوري - محمد ربيع - خليفة الحمادي - رافيل تاجير

خط الوسط: محمد النني - نبيل فقير - ريتشارد أوكونور

وفي الهجوم: مامادو كوليبالي - رامون ميريز - برونو دي أوليفييرا.