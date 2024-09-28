قرارات عاجلة حول مصرع طفلة وإصابة والديها في مشاجرة ببولاق الدكرور

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقاتها حول مصرع طفلة وإصابة والديها أثر مشاجرة نشبت بينهم وبين شقيقين في منطقة بولاق الدكرور، وكلفت الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لجثمان الطفلة وإعداد تقرير بأسباب وفاتها تمهيدًا الصريح بدفنها، بعدما استعلمت عن الحالة الصحية لوالديها، كما أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

استمعت جهات التحقيق إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، والذين أفادوا قيام المتهمين بطعن الأسرة بسلاح أبيض مما أسفر عن مصرع الطفلة وإصابة والديها بجروح متفرقة على خلفية مجرة نشبت بينهم نتيجة خلافات سابقة مع المتهمين، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

شقيقان يطعنان أسرة كاملة

أفاد تقرير الكشف الظاهري لجثمان الطفلة المتوفاة والتي تبلغ من العمر ١٢ عاما، إصابتها بطعنه قاتله بسلاح أبيض بمنطقة الصدر أدت إلي وفاتها فور وصولها إلى المستشفى، كما اشار الى اصابة والديها من ذات السلاح بجروح متفرقة في أنحاء جسدهم.

وكشفت التحريات أن السبب وراء الحادث هو مشاجرة نشبت بين الشقيقين المتهمين مع المجني عليهم، بسبب خلافات سابقة بينهم، وان الشجار تطور بينهم مما دفع المتهمين إلى إحضار سلاح أبيض"خنجر" وطعن الأسرة كاملة الأب والأم والطفلة.

مشاجرة تنتهي بمصرع طفلة وإصابة والديها ببولاق الدكرور

بداية الواقعة بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، من المستشفى بوصول أسرة مصابة بطعنات، أعقبها وفاة الطفلة البالغة من العمر 12 عامًا، متأثرة بإصابتها.

على الفور انتقلت قوة من مباحث القسم الى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص أنه أثناء مشاجرة نشبت بين شقيقين طرف اول، وأسرة مكونه من أب وأم وطفلة طرف ثاني، اقدم خلالها المتهمان على طعنهم باستخدام سلاح أبيض مما أسفر عن مصرع الطفلة وإصابة والديها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.