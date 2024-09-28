ads
السبت 28 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد شركة النصر لصناعة المواسير الصلب

ويوجه بتطوير المصانع بالتكنولوجيا الحديثة..

جانب من الجولة
جانب من الجولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة إلى شركة النصر لصناعة المواسير الصلب ولوازمها التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة بالشركات التابعة للوقوف على سير العمل وخطط التحديث والتطوير.

‎ أجرى المهندس محمد شيمي جولة موسعة داخل الشركة وتفقد خلالها مصانع وخطوط إنتاج المواسير الملحومة طوليًا وحلزونيًا وتابع مراحل العمليات الإنتاجية بالإضافة إلى الورش والمخازن.

 كما اجتمع بالقيادات التنفيذية للشركة واستعرض موقفها الحالي ومؤشرات الأداء ومعدلات الإنتاج وحجم المبيعات وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وخطط التطوير والرؤية المستقبلية، موجها بضرورة تكثيف العمل للنهوض بأداء الشركة وفق خطة عمل واضحة ومحددة، والتشغيل بالطاقة القصوى، وتطوير المصانع بالتكنولوجيا الحديثة واستغلال الأصول والطاقات المتاحة والشراكة مع القطاع الخاص وإضافة خطوط جديدة، وتنمية مهارات العاملين والالتزام بالصيانات الدورية، وتطبيق نظام ERP لإدارة منظومة التحكم بالمخازن، وتحسين بيئة العمل وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وذلك بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس هشام عبد العزيز العضو المنتدب لشركة النصر لصناعة المواسير الصلب.

‎وأكد المهندس محمد شيمي أهمية صناعة المواسير الصلب وتعدد استخداماتها خاصة في العديد من المشروعات القومية والتنموية، وأن الشركة واعدة ولديها مقومات النجاح، مشيرا إلى ضرورة رفع القدرات التشغيلية والإنتاجية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق من المواسير والأنابيب بأقطار متنوعة وفتح أسواق جديدة والتصدير، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا.

be52df62-bdae-4de5-b935-cf165a51ad6d
be52df62-bdae-4de5-b935-cf165a51ad6d
cb315d99-0272-4ee7-924f-e31f0b538f42
cb315d99-0272-4ee7-924f-e31f0b538f42
e3629c61-f79a-4ebd-8ae2-f9f1946a8eda
e3629c61-f79a-4ebd-8ae2-f9f1946a8eda
46da0f81-04de-4607-84e2-00b2b2dac5b3
46da0f81-04de-4607-84e2-00b2b2dac5b3
شركة النصر لصناعة المواسير والصلب المواسير أيقونة الصلب