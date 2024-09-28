وزير قطاع الأعمال العام يتفقد شركة النصر لصناعة المواسير الصلب

قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة إلى شركة النصر لصناعة المواسير الصلب ولوازمها التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة بالشركات التابعة للوقوف على سير العمل وخطط التحديث والتطوير.

‎ أجرى المهندس محمد شيمي جولة موسعة داخل الشركة وتفقد خلالها مصانع وخطوط إنتاج المواسير الملحومة طوليًا وحلزونيًا وتابع مراحل العمليات الإنتاجية بالإضافة إلى الورش والمخازن.

كما اجتمع بالقيادات التنفيذية للشركة واستعرض موقفها الحالي ومؤشرات الأداء ومعدلات الإنتاج وحجم المبيعات وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وخطط التطوير والرؤية المستقبلية، موجها بضرورة تكثيف العمل للنهوض بأداء الشركة وفق خطة عمل واضحة ومحددة، والتشغيل بالطاقة القصوى، وتطوير المصانع بالتكنولوجيا الحديثة واستغلال الأصول والطاقات المتاحة والشراكة مع القطاع الخاص وإضافة خطوط جديدة، وتنمية مهارات العاملين والالتزام بالصيانات الدورية، وتطبيق نظام ERP لإدارة منظومة التحكم بالمخازن، وتحسين بيئة العمل وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وذلك بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس هشام عبد العزيز العضو المنتدب لشركة النصر لصناعة المواسير الصلب.

‎وأكد المهندس محمد شيمي أهمية صناعة المواسير الصلب وتعدد استخداماتها خاصة في العديد من المشروعات القومية والتنموية، وأن الشركة واعدة ولديها مقومات النجاح، مشيرا إلى ضرورة رفع القدرات التشغيلية والإنتاجية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق من المواسير والأنابيب بأقطار متنوعة وفتح أسواق جديدة والتصدير، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا.

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