188 مشاركا في ورش النسخة السابعة لأيام القاهرة للمونودراما

أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، أن الدورة السابعة تشهد إقبالا كبيرا على المشاركة فى الورش الفنية الثلاثة، وبلغ عدد المشاركين فى هذه الورش 188 مشاركا، وتقام الورش الفنية الثلاث أيام 2 و3 و4 أكتوبر المقبل بمركز الهناجر للفنون.

وقال المخرج أسامة رؤوف رئيس ومؤسس المهرجان، إن ورشة "الممثل ولغة الجسد" الذي يقدمها المخرج الإسبانى José Antonio Lucia بلغ عدد المشاركين فيها 83 مشاركا، وبلغ عدد المشاركين فى ورشة "عمل الممثل" 58 مشاركا لليونانية المخرجة Despoina Sarafeidou ، أما ورشة التأليف للمونودراما للكاتبة صفاء البيلى فقد بلغ عدد المشاركين فيها 47 مشاركا.

تقام الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، ويشارك فيها عدد من الدول العربية والأجنبية هى: "مصر، وفلسطين، والمغرب، والإمارات، والسودان، والأردن، وتونس، والعراق، والجزائر، وسلطة عمان، والسعودية، والكويت، ولبنان، وكندا، واليونان، وإسبانيا، وكوريا، وإيطاليا، والمجر".

يهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم .