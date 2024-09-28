50 ألف شخص يفرون من لبنان إلى سوريا بعد اغتيال نصر الله

قالت الأمم المتحدة، إن عشرات الآلاف فروا من لبنان بعد أن شنت إسرائيل وابلًا من الضربات الجوية خلال الليل، التي اغتيل فيها زعيم حزب الله حسن نصر الله، بحسب ما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية اليوم السبت.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، "عبر الآن أكثر من 50000 لبنانيا وسوريا يعيشون في لبنان إلى سوريا فارين من الضربات الجوية الإسرائيلية. ونزح أكثر من 200000 داخل لبنان".

وأضاف: "عمليات الإغاثة جارية، بما في ذلك من قبل المفوضية؛ لمساعدة جميع المحتاجين، بالتنسيق مع الحكومتين".